Бородюк: для возвращения в РПЛ «Торпедо» нужно убрать блогеров, занимающихся самопиаром

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги.

«Я пожелаю «Торпедо» вернуться в РПЛ как можно скорее! Пусть у них будет хороший менеджмент, который не будет шарахаться из стороны в сторону. Нужно убрать околофутбольных людей-блогеров, которые занимаются самопиаром. От них постоянно идёт негатив, а пользы клубу от этого никакой. К такому великому клубу, как «Торпедо», надо относиться намного уважительнее и профессиональнее. Это команда с большими традициями», — цитирует Бородюка «Спорт-экспресс».

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» заняло последнее место, набрав 13 очков из 30. На счету команды три победы, 23 поражения и четыре ничьих.