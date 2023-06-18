Бородюк: для возвращения в РПЛ «Торпедо» нужно убрать блогеров, занимающихся самопиаром
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Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал вылет команды из Российской Премьер-Лиги.
«Я пожелаю «Торпедо» вернуться в РПЛ как можно скорее! Пусть у них будет хороший менеджмент, который не будет шарахаться из стороны в сторону. Нужно убрать околофутбольных людей-блогеров, которые занимаются самопиаром. От них постоянно идёт негатив, а пользы клубу от этого никакой. К такому великому клубу, как «Торпедо», надо относиться намного уважительнее и профессиональнее. Это команда с большими традициями», — цитирует Бородюка «Спорт-экспресс».
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» заняло последнее место, набрав 13 очков из 30. На счету команды три победы, 23 поражения и четыре ничьих.
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