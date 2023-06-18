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Скалони: хотим, чтобы Месси играл вечно, но в какой-то момент он уйдёт

Скалони: хотим, чтобы Месси играл вечно, но в какой-то момент он уйдёт
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о нападающем Лионеле Месси.

«В принципе Месси всё ещё в сборной, и не стоит думать о том, что будет дальше. Мы, люди из мира футбола, хотим, чтобы он играл вечно. В какой-то момент он уйдёт, и это будет очень печальный день для всех», — приводит слова Скалони официальный «твиттер» сборной Аргентины.

Ранее Месси заявил, что ему будет трудно сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Турнир пройдёт в США, Канаде и Мексике. На мировом первенстве 2022 года в Катаре сборная Аргентины одержала победу, а нападающий был признан лучшим игроком турнира.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции за «ПСЖ», забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

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