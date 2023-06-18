«Арсенал» готов продать Парти этим летом

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность продажи своего полузащитника Томаса Парти в это трансферное окно, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Лондонский клуб готов попрощаться с 30-летним ганцем и ожидает предложений от клубов, заинтересованных в покупке. Конкретной суммы желаемого трансфера источник не называет, но, согласно порталу Transfermarkt.com, полузащитника можно оценить в € 38 млн.

В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Томас Парти поучаствовал в 33 матчах, забил три гола и не отдал голевых передач. Игрок присоединился к «канонирам» в октябре 2020 года, куда перешёл из мадридского «Атлетико».

Лондонский клуб занял второе место в АПЛ, набрав 84 очка в 38 матчах. У «Манчестер Сити», добившегося чемпионства в этом сезоне, 89 очков.