Коке хочет продлить контракт с «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке хочет продлить контракт с клубом. Об этом сообщает AS.
Ранее игрок заявлял, что хотел бы закончить карьеру в составе «Атлетико». Коке с детства болеет за «матрасников». Он является капитаном и лидером клуба по количеству проведённых матчей. Отмечается, что «Атлетико» также настроен продлить соглашение с 31-летним игроком. Текущий контракт Коке рассчитан до лета 2024 года. За всё время в клубе полузащитник провёл 587 матчей, в которых забил 47 голов и отдал 100 результативных передач.
«Атлетико» вдесятером сыграл вничью с «Вильярреалом».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Минувший сезон испанской Примеры «Атлетико» завершил на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 77 очков в 38 матчах.
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