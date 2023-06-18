Сборная России поздравила Фабио Капелло с днём рождения

Сборная России опубликовала в своём телеграм-канале пост, в котором поздравила бывшего главного тренера команды Фабио Капелло.

«С днём рождения, Дон Фабио! Сегодня экс-тренеру сборной России исполнилось 77 лет», — говорится в заявлении сборной.

Капелло возглавил сборную России после чемпионата Европы 2012 года. Под его руководством российская национальная команда вышла на чемпионат мира впервые за 12 лет. На самом турнире сборная не вышла из группы. В 2015 году с тренером расторгли контракт. РФС пришлось выплатить Фабио неустойку в размере € 15,2 млн, а на его место пришёл Леонид Слуцкий.

Капелло также работал главным тренером в мадридском «Реале» и «Милане», с которым выиграл Лигу чемпионов в 1994 году.