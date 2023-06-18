Азар после ухода из «Реала»: я отдыхал 2-3 года. Готов играть на профессиональном уровне

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар рассказал о своей готовности продолжать игру на профессиональном уровне.

«После трёх сложных лет я просто хочу провести время с семьёй и поехать в отпуск, как и все.

Мы много чего прочитали за последние несколько дней, много всякой ерунды. Я всё ещё чувствую себя способным играть на профессиональном уровне, но в то же время я отдыхал два или три года. У меня ещё осталось немного энергии», — цитирует Азара RTBF.

Напомним, в начале июня мадридский «Реал» объявил об уходе 32-летнего бельгийца. Сообщалось, что Азар может завершить карьеру.

В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Азар принял участие в шести матчах, отдал одну голевую передачу и не забил голов.