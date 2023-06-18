Мостовой: я не фанат «Спартака», ни под кого не подстраиваюсь

Бывший футболист Александр Мостовой сказал, что, хотя и был игроком «Спартака», не является болельщиком клуба.
Также он прокомментировал возможный уход генерального директора красно-белых Евгения Мележикова.
«Ничего не поменялось – «Спартак» как был на втором-третьем месте, так и остался. Стало меньше разговоров, только Зарема иногда что-то говорит. Какая разница, кто сидит в руководстве, в верхушке.
Деньги платят вовремя, и всё – больше ничего не надо. Играют футболисты! Эти люди на многое не влияют – Леонид Арнольдович 18 лет был в клубе! И что?
Почему так много шума вокруг клуба? Потому что «Спартак» был, есть и будет самым популярным клубом России.
Являюсь ли я фанатом «Спартака»? Нет. Я был игроком этого клуба, но рвать, целовать майку «Спартака» не буду – я адекватный, нормальный человек, ни под кого не подстраиваюсь. Зачем мне это делать? Хотя многие так делают», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».
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