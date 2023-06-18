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Колодин: на Евро-2008 Хиддинк был уверен, что мы обыграем Нидерланды. Он будто всё знал

Колодин: на Евро-2008 Хиддинк был уверен, что мы обыграем Нидерланды. Он будто всё знал
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Бывший защитник сборной России Денис Колодин, участник ретроматча между сборной России и «Зенитом», рассказал о том, что Гус Хиддинк был уверен в победе российской сборной над Нидерландами во время Евро-2008.

«Перед игрой с Нидерландами Хиддинк был очень уверен. Будто все знают, как они играют. Он был просто убеждён, что мы их обыграем. Какая была установка? Не вспомню сейчас. Помню, что он был уверен в себе. Если бы на других вышел, может, потряхивало бы, а с голландцами уверенный был», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Большую часть карьеры Колодин провел в составе московского «Динамо». Там он начал свой профессиональный путь в 2008 году. Денис окончательно покинул «Динамо» только в сезоне-2012/2013.

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