Денис Колодин: ребята в «Динамо» наберутся опыта и будут играть как уверенные мастера
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Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о выступлении московского «Динамо» в чемпионате России — 2022/2023, а также поделился ожиданиями от следующего сезона.
«У московского «Динамо» второй год подряд на поле выходит молодой состав. В сезоне-2022/2023 другие команды серьёзно на них настраивались, успели раскусить сильные стороны игроков – именно поэтому «Динамо» было тяжело.
Думаю, в грядущем сезоне ребята наберутся опыта и будут играть как уверенные мастера, как взрослые мужчины», — сказал Колодин Metaratings.
«Динамо» по итогам последнего тура уступило восьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги московскому «Локомотиву». Бело-голубые заняли девятое место. Обе команды набрали по 45 очков за 30 матчей.
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