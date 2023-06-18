Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Денис Колодин: ребята в «Динамо» наберутся опыта и будут играть как уверенные мастера

Бывший защитник сборной России Денис Колодин высказался о выступлении московского «Динамо» в чемпионате России — 2022/2023, а также поделился ожиданиями от следующего сезона.

«У московского «Динамо» второй год подряд на поле выходит молодой состав. В сезоне-2022/2023 другие команды серьёзно на них настраивались, успели раскусить сильные стороны игроков – именно поэтому «Динамо» было тяжело.

Думаю, в грядущем сезоне ребята наберутся опыта и будут играть как уверенные мастера, как взрослые мужчины», — сказал Колодин Metaratings.

«Динамо» по итогам последнего тура уступило восьмую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги московскому «Локомотиву». Бело-голубые заняли девятое место. Обе команды набрали по 45 очков за 30 матчей.