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Корнеев: с Нидерландами в 2008-м у Саенко была установка выключить ван Бронкхорста

Корнеев: с Нидерландами в 2008-м у Саенко была установка выключить ван Бронкхорста
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Бывший ассистент главного тренера сборной России Игорь Корнеев поделился воспоминаниями от матча с Нидерландами (3:1) в четвертьфинале Евро-2008.

«Одна из тактических деталей того матча — Саенко на фланге ван Бронкхорста, чтобы его выключить. Нам надо было разменять двух игроков, потому что ван Бронкхорст подключался очень часто и эффективно.

Иван в этом плане провёл феноменальный матч и выполнил тактическую установку. Но это был не единственный ход, а [лишь] один из очень важных моментов, потому что Нидерланды очень много атаковали через левый фланг.

Какие ещё важные моменты были? То, что мы делаем при переходе из обороны в атаку. Очень много моментов подмечали, когда нам прессинговать. Очень важны были переходные моменты — куда мы играем, какие приоритеты у нас в атаке», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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