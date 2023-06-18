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Хорватия — Испания. Прямая трансляция
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21:45 Мск
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Нидерланды — Италия: Бергвейн отквитал один мяч

Нидерланды — Италия: Бергвейн отквитал один мяч
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В эти минуты проходит матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Италии выигрывает со счётом 2:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A. За 3-е место
18 июня 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 3
Италия
0:1 Димарко – 6'   0:2 Фраттези – 20'   1:2 Бергвейн – 68'   1:3 Кьеза – 72'   2:3 Вейналдум – 89'

На 68-й минуте нападающий сборной Нидерланды Стивен Бергвейн отквитал один гол.

Ранее на 20-й минуте полузащитник сборной Италии Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев. Открыл счёт на шестой минуте защитник итальянцев Федерико Димарко.

В полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов уступила национальной команде Хорватии со счётом 2:4 в дополнительное время. Итальянцы, в свою очередь, проиграли сборной Испании — 1:2.

Сегодня, 18 июня, в финале встретятся национальные команды Хорватии и Испании. Начало игры — в 21:45 мск.

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