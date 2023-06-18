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Хвича Кварацхелия – самый подорожавший игрок Серии А по версии Transfermarkt

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А за сезон-2022/2023, сообщается на сайте Transfermarkt. Стоимость лучшего игрока Серии А прошедшего сезона повысилась на € 70 млн. Теперь он стоит € 85 млн.

На втором и третьем месте расположились другие игроки неаполитанцев: форвард Виктор Осимхен, который прибавил € 55 млн (текущая стоимость — € 120 млн), и защитник Ким Мин Джэ, подорожавший на € 46 млн (текущая стоимость — € 60 млн).

В топ-10 вошли также Расмус Хёйлунн («Аталанта», + € 40,5 млн), Джорджо Скальвини («Аталанта», + € 30 млн), Николо Фаджоли («Ювентус», + € 28,5 млн), Адриен Рабьо («Ювентус», + € 23 млн), Андре Онана («Интер», +23 € млн), Рафаэл Леау («Милан», + € 20 млн) и Станислав Лоботка («Наполи», + € 20 млн).