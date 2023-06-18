Хвича Кварацхелия – самый подорожавший игрок Серии А по версии Transfermarkt

Грузинский нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком Серии А за сезон-2022/2023, сообщается на сайте Transfermarkt. Стоимость лучшего игрока Серии А прошедшего сезона повысилась на € 70 млн. Теперь он стоит € 85 млн.
На втором и третьем месте расположились другие игроки неаполитанцев: форвард Виктор Осимхен, который прибавил € 55 млн (текущая стоимость — € 120 млн), и защитник Ким Мин Джэ, подорожавший на € 46 млн (текущая стоимость — € 60 млн).
В топ-10 вошли также Расмус Хёйлунн («Аталанта», + € 40,5 млн), Джорджо Скальвини («Аталанта», + € 30 млн), Николо Фаджоли («Ювентус», + € 28,5 млн), Адриен Рабьо («Ювентус», + € 23 млн), Андре Онана («Интер», +23 € млн), Рафаэл Леау («Милан», + € 20 млн) и Станислав Лоботка («Наполи», + € 20 млн).
- 18 июня 2023
-
18:58
-
18:53
-
18:50
-
18:40
-
18:34
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:06
-
18:04
-
17:53
-
17:52
-
17:46
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:37
-
17:32
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:42
-
16:34
-
16:23
-
16:20Иван Игнатьев перешёл в «Сочи» Эксклюзив
-
16:10
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:43
-
15:40
-
15:40
-
15:23