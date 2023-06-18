Почеттино рассчитывает на Брою. Форварда «Челси» не планируют включать в сделку по Кайседо

Наставник «Челси» Маурисио Почеттино рассчитывает на нападающего лондонской команды Армандо Брою в следующем сезоне, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, форварда «Челси» не планируют включать в сделку по подписанию хавбека «Брайтона» Мойсеса Кайседо. Почеттино хочет поработать с Броей на предсезонке. Отмечается, что нападающий уже вернулся в строй после серьёзного повреждения и готов показать себя перед тренером «аристократов».

В сезоне-2022/2023 на счету Брои 18 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Албанец не провёл ни одной официальной игры с конца декабря из-за травмы колена.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.