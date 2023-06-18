Стали известны детали контракта, предлагаемого «Аль-Насром» Хакиму Зиешу

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср» заинтересован в переходе игрока «Челси» Хакима Зиеша и готов предложить марокканцу € 12-13 млн в год, сообщает Footmercato.
Напомним, зимой Зиеш мог оказаться в «ПСЖ», но стороны не смогли договориться. После невыразительного сезона в «Челси» и при этом хорошего выступления на чемпионате мира в составе сборной Марокко 30-летний полузащитник положительно относится к идее сменить обстановку.
По информации издания, «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду, предложил Зиешу зарплату, вдвое превышающую его нынешний оклад в Лондоне.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Хаким Зиеш провёл 18 матчей за «Челси» в рамках английской Премьер-лиги, отдав три голевые передачи. Зиеш выступает за «Челси» с 2020 года. Предыдущим клубом марокканского полузащитника был «Аякс».
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