«Балтика» объявила о переходе в команду Александра Жирова
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Калининградская «Балтика» в своём телеграм-канале объявила о переходе в команду защитника Александра Жирова.
«В сезоне-2022/2023 Александр сыграл в 33 матчах, в которых забил два гола. Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1». Мы рады приветствовать Александра в дружной семье Балтийцев!» — говорится в заявлении клуба.
Александр является воспитанником барнаульского «Динамо». Он провёл несколько сезонов в Премьер-Лиге, выступая за «Томь» и «Анжи». В 2018 году Жиров помог «Енисею» выйти в Российскую Премьер-Лигу, после чего переехал в Германию, где на протяжении пяти сезонов выступал во второй Бундеслиге за «Зандхаузен».
Напомним, в сезоне-2022/2023 калининградская «Балтика» будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.
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