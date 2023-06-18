«Балтика» объявила о переходе в команду Александра Жирова

Калининградская «Балтика» в своём телеграм-канале объявила о переходе в команду защитника Александра Жирова.

«В сезоне-2022/2023 Александр сыграл в 33 матчах, в которых забил два гола. Трудовое соглашение подписано по схеме «1+1». Мы рады приветствовать Александра в дружной семье Балтийцев!» — говорится в заявлении клуба.

Александр является воспитанником барнаульского «Динамо». Он провёл несколько сезонов в Премьер-Лиге, выступая за «Томь» и «Анжи». В 2018 году Жиров помог «Енисею» выйти в Российскую Премьер-Лигу, после чего переехал в Германию, где на протяжении пяти сезонов выступал во второй Бундеслиге за «Зандхаузен».

Напомним, в сезоне-2022/2023 калининградская «Балтика» будет выступать в высшем дивизионе чемпионата России.