«ПСЖ» объявит о сотрудничестве с Энрике на следующей неделе — L'Equipe

«ПСЖ» объявит о сотрудничестве с испанским тренером Луисом Энрике на следующей неделе. Об этом сообщает L'Equipe.

По информации источника, стороны близки к окончательному соглашению. 53-летний специалист может подписать контракт с парижским клубом уже на следующей неделе.

Сообщается, что в первую очередь в сотрудничестве с Энрике заинтересованы ключевые фигуры «ПСЖ» — президент Насер Аль-Хелаифи и спортивный директор Луиш Кампуш. Этот факт во многом повлиял на окончательный выбор парижан.

Напомним, Энрике находится без работы с января 2023 года, когда он покинул сборную Испании, перед этим вылетев с ней в 1/8 финала чемпионата мира от Марокко. Испанский специалист завоевал девять трофеев за время работы с «Барселоной».

Ранее сообщалось о переговорах «ПСЖ» с другими кандидатами — Юлианом Нагельсманом и Хаби Алонсо.