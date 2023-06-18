Сторожук – о Сулейманове: обиженный футболист хуже бабы

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук ответил игроку «Краснодара» Магомеду-Шапи Сулейманову, который резко высказался по поводу его работы с краснодарской командой в сезоне-2021/2022.
«Как я могу так делать — говорить в интервью одно, а в раздевалке другое? Он ещё и приплетает других футболистов, при чём тут вообще Ильзат? Каждый мужчина должен отвечать за свои действия. У меня с Ахметовым прекрасные отношения. Я его уважаю и считаю мужчиной, мы отлично общаемся. Когда мы с Ильзатом прощались, то пожали руки и пожелали друг другу хорошей работы. Я до сих пор уверен, что ни у него, ни у меня не поменялись мнения относительно друг друга. Что касается Шапи, то спросите мнение обо мне у всех игроков основы того времени: Сафонова, Сперцяна, Черникова, Кривцова и Ионова, например. Вот у них надо спросить, как им работалось со мной. У меня есть знакомый, который говорил такую фразу: обиженный футболист хуже бабы. Я это понимаю и не хочу акцентировать внимание на Шапи. До сей поры я уважал его и считал профессионалом. Не собираюсь парировать и отвечать. Пусть смотрит за своей игрой, и не надо никуда приплетать других», — приводит слова Сторожука «Матч ТВ».
- 18 июня 2023
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