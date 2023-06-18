Глава «Локо» Нагорных: Дзюба – один из лучших в истории современного российского футбола
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных порассуждал, может ли нападающий железнодорожников Артём Дзюба создать конфликтную ситуацию в московской команде в следующем сезоне.
«Дзюба уже давно доказал, что он — звёздный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы всегда будут стоять перед командой, он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».
В сезоне-2022/2023 Дзюба отыграл за железнодорожников 13 встреч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. 25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним футболистом до лета 2024 года по схеме «1+1».
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