Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава «Локо» Нагорных: Дзюба – один из лучших в истории современного российского футбола

Глава «Локо» Нагорных: Дзюба – один из лучших в истории современного российского футбола
Аудио-версия:
Комментарии

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных порассуждал, может ли нападающий железнодорожников Артём Дзюба создать конфликтную ситуацию в московской команде в следующем сезоне.

«Дзюба уже давно доказал, что он — звёздный российский футболист, один из лучших в истории современного российского футбола. Вызовы всегда будут стоять перед командой, он к этому готов. Расстроим скептиков через какое-то время, когда их опасения не подтвердятся», — приводит слова Нагорных «Спорт-экспресс».

В сезоне-2022/2023 Дзюба отыграл за железнодорожников 13 встреч во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал пять результативных передач. 25 мая «Локомотив» объявил о продлении контракта с 34-летним футболистом до лета 2024 года по схеме «1+1».

Материалы по теме
Андрей Канчельскис ответил на вопрос, кто талантливее — Смолов или Дзюба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023