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Смородская: Илья Самошников — странный трансфер «Локомотива»

Смородская: Илья Самошников — странный трансфер «Локомотива»
Илья Самошников
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на переход Ильи Самошникова в стан красно-зелёных.

«Илья Самошников — очень странный трансфер для «Локомотива». Я не знаю этого футболиста глубоко, чтобы однозначно критиковать [решение]. Очень мало записей игр из Первой лиги. Сложно говорить, но это не какой-то выдающийся переход. Плюс не вижу, что позиция крайнего защитника проблемна для «Локо».

Жду ли я от «Локомотива» более громких трансферов в межсезонье? Я не знаю, чего ожидать от железнодорожников. Они при немцах накупили футболистов на € 40 млн — ни одного удачного перехода», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, в минувшем сезоне в активе Ильи Самошникова 28 матчей за «Рубин» во всех турнирах, два забитых гола и четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 2,5 млн.

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