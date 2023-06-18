Колосков: российский футбол не умер, а живёт и развивается дальше

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о состоянии отечественного футбола в условиях изоляции. По мнению специалиста, организация прикладывает много усилий для того, что футбол в стране развился.

«Времена сейчас непростые для всего российского футбола, но этот год показал, что наш футбол точно не умер, а живет и развивается дальше. Есть зрительский интерес, есть новые имена среди футболистов, есть интересные решения по части организации турниров — Кубок России тому подтверждение.

Наверное, не хватает только привычного количества игр сборной, но в этом направлении ведется работа. Болельщики очень любят матчи национальной команды — это всегда праздник. РФС прикладывает много усилий, чтобы футбол в стране развивался дальше», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.