Колосков: российский футбол не умер, а живёт и развивается дальше

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о состоянии отечественного футбола в условиях изоляции. По мнению специалиста, организация прикладывает много усилий для того, что футбол в стране развился.
«Времена сейчас непростые для всего российского футбола, но этот год показал, что наш футбол точно не умер, а живет и развивается дальше. Есть зрительский интерес, есть новые имена среди футболистов, есть интересные решения по части организации турниров — Кубок России тому подтверждение.
Наверное, не хватает только привычного количества игр сборной, но в этом направлении ведется работа. Болельщики очень любят матчи национальной команды — это всегда праздник. РФС прикладывает много усилий, чтобы футбол в стране развивался дальше», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
Напомним, в феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.
- 18 июня 2023
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:49
-
19:48
-
19:44
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:19
-
19:02
-
18:58
-
18:53
-
18:50
-
18:40
-
18:34
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:06
-
18:04
-
17:53
-
17:52
-
17:46
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:37
-
17:32
-
17:25