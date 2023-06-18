Ташуев: Кисловодск — хорошее место, в котором можно качественно подготовиться к сезону

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, почему местом для двух сборов был выбран Кисловодск.
«Обычно в этот период клубы Премьер-Лиги, когда я в Анжи работал, в Австрию летали, в Словению и т.д. Сегодня, к сожалению, в силу известных причин это невозможно. Поэтому мы решили сделать сборы в Кисловодске. Здесь в своё время проводили сборы олимпийские сборные, и боксёры, и борцы. Поэтому здесь хорошее в этом плане место, которое даёт возможность качественно подготовиться к сезону. Поэтому мы решили провести здесь два сбора.
Хороший стадион, он сейчас сделан под европейский уровень. Сейчас поле ещё подготовят получше. Поэтому я думаю, что мы хорошо поработаем. Тем более, Кисловодск я сам знаю давно, ещё с 1991 года, поэтому место мне знакомое. Методика работает в среднегорье. Надеемся, что всё будет хорошо, готовимся к чемпионату», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.
- 18 июня 2023
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