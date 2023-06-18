Мбаппе попросил Хакими молчать о планах француза

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к партнёру по команде и своему близкому другу Ашрафу Хакими с просьбой не отвечать на вопросы о планах француза на будущее.
«Ничего не говори, если тебя спросят, брат, ты знаешь всё, что нужно знать», – приводит слова Мбаппе, обращённые к Хакими, издание Defensa Central.
Марокканский защитник «ПСЖ» сблизился с Мбаппе в последнее время и потому находится в курсе истинных желаний и планов Килиана относительно его спортивного будущего. Бывший игрок «Реала» уже рассказал лучшему бомбардиру «ПСЖ» о своём опыте игры на «Сантьяго Бернабеу» и даже несколько раз показывал ему столицу Испании.
Напомним, ранее Мбаппе при помощи письма уведомил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт до 2025 года. Это письмо было опубликовано в СМИ раньше, чем руководство парижского клуба получило почту. Теперь французский футболист может стать частью списка игроков, которых «ПСЖ» планирует продать во время летнего трансферного окна, поскольку в следующем году он может покинут Париж в качестве свободного агента.
Ситуацией намерен воспользоваться «Реал», давно желающий заполучить Мбаппе. Просьба Килиана к Хакими имеет логическое объяснение – любая информация, полученная из уст Ашрафа может повлиять на переговоры по трансферу Мбаппе, который желает сохранить контроль над ситуацией.
- 18 июня 2023
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:49
-
19:48
-
19:44
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:19
-
19:02
-
18:58
-
18:53
-
18:50
-
18:40
-
18:34
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:11
-
18:06
-
18:04
-
17:53
-
17:52
-
17:46
-
17:45
-
17:44
-
17:37
-
17:37
-
17:32
-
17:25