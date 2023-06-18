Мбаппе попросил Хакими молчать о планах француза

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе обратился к партнёру по команде и своему близкому другу Ашрафу Хакими с просьбой не отвечать на вопросы о планах француза на будущее.

«Ничего не говори, если тебя спросят, брат, ты знаешь всё, что нужно знать», – приводит слова Мбаппе, обращённые к Хакими, издание Defensa Central.

Марокканский защитник «ПСЖ» сблизился с Мбаппе в последнее время и потому находится в курсе истинных желаний и планов Килиана относительно его спортивного будущего. Бывший игрок «Реала» уже рассказал лучшему бомбардиру «ПСЖ» о своём опыте игры на «Сантьяго Бернабеу» и даже несколько раз показывал ему столицу Испании.

Напомним, ранее Мбаппе при помощи письма уведомил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт до 2025 года. Это письмо было опубликовано в СМИ раньше, чем руководство парижского клуба получило почту. Теперь французский футболист может стать частью списка игроков, которых «ПСЖ» планирует продать во время летнего трансферного окна, поскольку в следующем году он может покинут Париж в качестве свободного агента.

Ситуацией намерен воспользоваться «Реал», давно желающий заполучить Мбаппе. Просьба Килиана к Хакими имеет логическое объяснение – любая информация, полученная из уст Ашрафа может повлиять на переговоры по трансферу Мбаппе, который желает сохранить контроль над ситуацией.