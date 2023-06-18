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Ташуев: раньше клубы считали, что обыграют «Ахмат», теперь такого отношения к нам не будет

Ташуев: раньше клубы считали, что обыграют «Ахмат», теперь такого отношения к нам не будет
Сергей Ташуев
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, какие ориентиры в команде на сезон-2023/2024.

«Мы подняли планку. Разговаривали с ребятами и вчера, и сегодня, что теперь всё будет немножко по-другому. Нам нужно ещё больше и усерднее работать, чтобы держать эту планку. Отношение к нам теперь будет совсем другое. Клубы считали: да сейчас мы выйдем, сыграем, «Ахмат» дома обыграем. Видимо, недооценили. Как ни настраивай футболистов, они играют, исходя из ранга. Если выше, то всё равно есть в подсознании: сейчас обыграем без максимальных усилий. Сейчас такого отношения к нам не будет, поэтому нам тоже надо в чём-то на опережение играть, больше и усерднее работать, чтобы эту планку держать», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.

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