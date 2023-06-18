Ташуев: раньше клубы считали, что обыграют «Ахмат», теперь такого отношения к нам не будет
Поделиться
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев рассказал, какие ориентиры в команде на сезон-2023/2024.
«Мы подняли планку. Разговаривали с ребятами и вчера, и сегодня, что теперь всё будет немножко по-другому. Нам нужно ещё больше и усерднее работать, чтобы держать эту планку. Отношение к нам теперь будет совсем другое. Клубы считали: да сейчас мы выйдем, сыграем, «Ахмат» дома обыграем. Видимо, недооценили. Как ни настраивай футболистов, они играют, исходя из ранга. Если выше, то всё равно есть в подсознании: сейчас обыграем без максимальных усилий. Сейчас такого отношения к нам не будет, поэтому нам тоже надо в чём-то на опережение играть, больше и усерднее работать, чтобы эту планку держать», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба.
Комментарии
- 18 июня 2023
-
21:59
-
21:58
-
21:38
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:38
-
20:37
-
20:29
-
20:26
-
20:24
-
20:17
-
20:09
-
20:03
-
19:49
-
19:48
-
19:44
-
19:38
-
19:30
-
19:22
-
19:20
-
19:19
-
19:02
-
18:58
-
18:53
-
18:50
-
18:40
-
18:34
-
18:30
-
18:18
-
18:16
-
18:11
Партнерский контент