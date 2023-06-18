Эден Азар готов к кардинальным переменам в карьере после ухода из «Реала»

Бельгийский полузащитник Эден Азар, которому мадридский «Реал» предоставил статус свободного агента, может решиться на смелый шаг в попытке возродить карьеру. По информации бельгийского журналиста Саши Тавольери, Азар рассматривает возможность присоединиться к своему младшему брату Килиану в бельгийской команде второго дивизиона «РВД Моленбек».

Азар-младший присоединился к «РВД Моленбек» прошлым летом. По словам журналиста, Эдена не пугает значительное сокращение зарплаты.

Напомним, после перехода из «Челси» в 2019 году карьера Эдена Азара в «Реале» застопорилась. Бельгийского вингера, за которого заплатили рекордную на тот момент сумму € 115 млн, постоянно преследовали травмы.

В начале 2022 года Marca писала, что главный тренер «Реала» Анчелотти не рассчитывает на Азара, а отношения между игроком и итальянским специалистом окончательно разладились. В розыгрыше Ла Лиги сезона-2022/2023 Азар принял участие в шести матчах, отдал одну голевую передачу и не забил ни одного гола.