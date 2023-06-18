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Президент «Реала» заявил, что переход Хоселу — последний трансфер лета для «сливочных»

Президент «Реала» заявил, что переход Хоселу — последний трансфер лета для «сливочных»
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Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что нападающий «Эспаньола» Хоселу, взятый «сливочными» в аренду, станет последним подписанием мадридского клуба в это летнее трансферное окно.

«Можно ли утверждать, что Хоселу — официально игрок «Реала»? Да, он приедет в расположение клуба на следующей неделе.

Будут ли другие трансферы? Нет», – приводит слова Переса «твиттер» Madrid Xtra.

Напомним, кроме форварда «Эспаньола» Хоселу в летнее трансферное окно к команде также присоединился хавбек дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем. Сумма трансфера молодого английского футболиста составила € 134 млн.

Ранее сообщалось о желании президента мадридского клуба вновь сотрудничать с бывшим тренером «сливочных» Зинедином Зиданом.

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