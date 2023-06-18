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Билялетдинов — о РПЛ: всё усреднилось, даже не всех игроков знаю. Подвинуть «Зенит» тяжело

Билялетдинов — о РПЛ: всё усреднилось, даже не всех игроков знаю. Подвинуть «Зенит» тяжело
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Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о текущем положении дел в Российской Премьер-Лиге.

«Деградирует ли РПЛ? Думаю, да. Всё усреднилось. Если честно, не всех футболистов даже знаю. Если раньше в каждой команде выделялись три-четыре игрока, то сейчас всё ровно. Мы говорим про Малкома, Промеса, Дзюбу, но растворился Захарян. Мы хвалим Сперцяна, он отличный футболист, но это не какой-то голеадор.

Может ли кто-то подвинуть «Зенит» в ближайшее время? Пока нет. Ресурс большой, игра у команды стабильная. Прошлый сезон ровный, без провалов.

Чего жду от «Локомотива» в следующем сезоне? Стабильной игры, без провалов. Потому что вторая часть чемпионата была супер», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

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