«Аякс» приобрёл хавбека «Ромы» Тахировича

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«Аякс» официально объявил о трансфере 20-летнего полузащитника «Ромы» Беньямина Тахировича. Об этом сообщает пресс-служба амстердамского клуба.

«Бенджамин — сильный полузащитник, хорошо владеющий мячом. Он огромный талант с отличным складом ума. Добро пожаловать в «Аякс», Беньямин Тахирович!» — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, сумма трансфера молодого хавбека составила € 8,5 млн. Тахирович подпишет долгосрочное соглашение с «Аяксом» на следующей неделе после прохождения медицинского обследования.

В сезоне-2022/2023 на счету Тахировича 13 матчей за «Рому» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ромы» подписать хавбека «ПСЖ» Марко Верратти.