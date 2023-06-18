Амрабат хочет перейти в мадридский «Атлетико»

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат определился с предпочтительным вариантом продолжения карьеры. Хавбек хотел бы выступать за мадридский «Атлетико». Об этом сообщает марокканский журналист Изем Анасс в своём «твиттере».
По информации источника, Амрабат рассматривает вариант с переходом в стан «матрасников» как приоритетный. Кроме того, финансовые трудности «Барселоны» могут помешать каталонскому клубу подписать марокканского хавбека.
В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с флорентийским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 30 млн.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны нескольких европейских топ-клубов. В СМИ считали «Барселону» фаворитом гонки за игрока.
- 18 июня 2023
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