Брендан Роджерс возглавил шотландский «Селтик» – источник

Бывший главный тренер «Лестера» и «Ливерпуля» Брендан Роджерс вновь возглавил шотландский «Селтик», сообщает итальянский журналист Николо Скира.
Напомним, Роджерс работал в «Селтике» в период с 2016 по 2019 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Шотландии, завоёвывал Кубок страны и Кубок шотландской лиги.
Ранее Брендан трудился в английских «Уотфорде», «Рединге», «Суонси» и «Ливерпуле». Последним местом работы тренера был «Лестер», откуда его уволили в начале апреля 2023 года после серии неудачных результатов.
В «Селтике» Роджерс заменит Ангелоса Постекоглу, который перебрался в лондонский «Тоттенхэм». Австралийский специалист руководил «Селтиком» с лета 2021 года, дважды за этот период выиграв шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также став обладателем Кубка Шотландии.
- 18 июня 2023
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