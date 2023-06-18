Брендан Роджерс возглавил шотландский «Селтик» – источник

Бывший главный тренер «Лестера» и «Ливерпуля» Брендан Роджерс вновь возглавил шотландский «Селтик», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, Роджерс работал в «Селтике» в период с 2016 по 2019 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Шотландии, завоёвывал Кубок страны и Кубок шотландской лиги.

Ранее Брендан трудился в английских «Уотфорде», «Рединге», «Суонси» и «Ливерпуле». Последним местом работы тренера был «Лестер», откуда его уволили в начале апреля 2023 года после серии неудачных результатов.

В «Селтике» Роджерс заменит Ангелоса Постекоглу, который перебрался в лондонский «Тоттенхэм». Австралийский специалист руководил «Селтиком» с лета 2021 года, дважды за этот период выиграв шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также став обладателем Кубка Шотландии.