Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Брендан Роджерс возглавил шотландский «Селтик» – источник

Брендан Роджерс возглавил шотландский «Селтик» – источник
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Лестера» и «Ливерпуля» Брендан Роджерс вновь возглавил шотландский «Селтик», сообщает итальянский журналист Николо Скира.

Напомним, Роджерс работал в «Селтике» в период с 2016 по 2019 год. Под его руководством клуб трижды становился чемпионом Шотландии, завоёвывал Кубок страны и Кубок шотландской лиги.

Ранее Брендан трудился в английских «Уотфорде», «Рединге», «Суонси» и «Ливерпуле». Последним местом работы тренера был «Лестер», откуда его уволили в начале апреля 2023 года после серии неудачных результатов.

В «Селтике» Роджерс заменит Ангелоса Постекоглу, который перебрался в лондонский «Тоттенхэм». Австралийский специалист руководил «Селтиком» с лета 2021 года, дважды за этот период выиграв шотландскую Премьер-лигу и Кубок лиги, а также став обладателем Кубка Шотландии.

Материалы по теме
Экс-тренер «Лестера» и «Ливерпуля» Роджерс может вернуться в «Селтик»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023