Алдонин: Набабкин же не памятник, чтобы просто так его продлевать

Бывший хавбек московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о продлении контракта красно-синими с 37-летним защитником клуба – Кириллом Набабкиным.
«Он не памятник, чтобы его просто так продлевать. Свой новый контракт он заслужил потому, что когда он здоров, способен усилить игру команды. А ещё дать менее опытным товарищам нагоняй в раздевалке», — приводит слова Алдонина «Матч ТВ».
В сезоне-2022/2023 на счету Набабкина 32 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 тысяч.
Набабкин присоединился к ЦСКА 13 лет назад, в 2010 году, и провёл за это время 303 матча в футболке армейцев. С московским клубом защитник стал трёхкратным чемпионом России, а также обладателем трёх Кубков и трёх Суперкубков страны.
- 18 июня 2023
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