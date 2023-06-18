Ненахов: вторая часть сезона показала, что у Галактионова очень эффективные сборы

Российский защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от сборов в летнее межсезонье.

«Лишние килограммы всегда присутствуют после отпуска. Их, конечно, немного, но они есть. Сейчас начнем тренироваться и будем потихоньку выгонять эти лишние килограммы. Мы все всегда скучаем друг по другу. У нас дружный коллектив. Со всеми тепло пообщались. Познакомились с новичками: Самошниковым и Сильяновым, мы их тепло приняли.

Шутки Дзюбы? Сегодня, если честно, я его не застал, он очень рано приехал на медосмотр. Так получилось, что я почти самый последний был, а он одним из первых прошёл медобследование. Он уехал раньше, только поздороваться успели. Завтра его шуточки будем ждать.

На сборы под руководством Михаила Михайловича нужно настраиваться, это точно. По мне, это самые тяжелые, но очень эффективные сборы. Вторая часть прошедшего сезона это показала. Это плоды наших трудов на сборах», — сказал Ненахов в эфире программы «Все на Матч!».