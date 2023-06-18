Гризманн заявил, что больше не испытывает разочарование из-за капитанской повязки

Полузащитник сборной Франции Антуан Гризманн высказался о решении главного тренера «галльских петухов» Дидье Дешама сделать капитаном Килиана Мбаппе. После того как многолетний капитан национальной команды Франции Уго Льорис завершил карьеру в сборной, Дешам решил передать повязку Мбаппе, и поначалу этот шаг разочаровал игрока мадридского «Атлетико».

«Было трудно переварить это, потому что мне 32 года. Но даже если я уже не молод, я собираюсь идти до конца. У меня ушло полтора-два дня на то, чтобы принять это решение, но главное, что когда я выхожу на поле, я абсолютно счастлив. Это для меня важнее всего.

Я никогда не хотел прекращать выступления за сборную, такое даже не приходило мне в голову. Это невозможно, меня должны «уволить» оттуда. Мне слишком нравится сборная Франции, чтобы останавливаться осознанно. Главное — сохранять достаточный уровень игры. Конечно, можно желать быть частью сборной, но если уровень не соответствует… В общем, пока я буду достоин вызова в команду, мне хочется выступать как можно дольше. Так что теперь полный газ с Килианом, нашим капитаном. Ничего не изменится», — приводит слова Гризманна Footmercato.