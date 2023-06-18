Лукаку: я не должен был играть на групповом этапе чемпионата мира — 2022 из-за травмы

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, как прошла подготовка к ЧМ-2022, на котором бельгийцы не смогли выйти из группы.
«Играть за сборную — честь для меня. Когда играешь на таком большом турнире, как чемпионат мира, нужно быть эффективным, но после матча с Канадой я почувствовал, что что-то не так. Люди не знают, что единственное, что я мог сделать, это как-то помочь команде. Я повредил заднюю мышцу бедра за месяц до чемпионата мира.
В то время я недостаточно тренировался, провёл всего две тренировки, чтобы затем сыграть игру после трёхмесячного перерыва, когда обычно для восстановления нужно ещё шесть недель. Я подумал: «Этот чемпионат мира, может быть, последний». Я не должен был играть в групповом этапе. Мне было трудно. Я был там, но меня там не было. Я был зол. Вот почему я стараюсь не позволять своим эмоциям взять верх», — приводит слова Лукаку сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
- 18 июня 2023
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