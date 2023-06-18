Ненахов: ошибка немецких специалистов была в том, что нам не хватало физических кондиций

Российский защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о первой половине прошедшего сезона под руководством немецких специалистов.

«Буду говорить чисто от себя, не знаю, как кто считает. Ошибка немецких специалистов была в том, что нам не хватало физических кондиций. Например, если взять сборы Михаила Михайловича — это были самые тяжёлые сборы. У немецких специалистов были самые лёгкие сборы в моей жизни. Мы особо ничего не делали в плане беговых упражнений. Всё было через мяч, но это не давало плоды, потому что мы играли каждый сам за себя, не было никакой единой идеологии. Мы ничего не наигрывали, никаких тактик. Поэтому результат в первой половине сезона был таков», — сказал Ненахов в эфире «Матч ТВ».