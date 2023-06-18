Дортмундская «Боруссия» готова продать Джованни Рейну ниже рыночной цены

Руководство дортмундской «Боруссии» сформировало список игроков, с которым «шмели» готовы расстаться. В список включён игрок сборной США Джованни Рейна. За 20-летнего футболиста клуб немецкой Бундеслиги хотел бы выручить € 20 млн, как об этом сообщает Bild. При этом рыночная стоимость атакующего полузащитника, контракт которого с «Боруссией» действует ещё два года, оценивается в € 28 млн.
Джованни Рейна, подававший большие надежды, оказался слишком подвержен травмам и провёл всего 32 матча в чемпионате Германии за последние два сезона. Щедрость «шмелей» объясняется тем, что Джованни перешёл в «Боруссию» в июле 2019 года из «Нью-Йорк Сити» на правах свободного агента.
Помимо Рейны, в списке «Боруссии» на продажу фигурируют левый защитник Нико Шульц (30 лет), вингер Торган Азар (30) и правый защитник Тома Менье (31).
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