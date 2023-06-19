Ненахов: Дзюба — один из тех людей, которые делают разницу, лидер в раздевалке и на поле

Российский защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился мнением о своих одноклубниках: Артёме Дзюбе, Сергее Пиняеве, и Илье Лантратове.
«Тёма — наш лидер. Я это уже говорил. Это тот человек, который является лидером в раздевалке и на поле. Он сам подталкивает тебя к тому, чтобы ты сам прогрессировал. Он один из тех людей, которые делают разницу.
Пиняев? Серёга очень умный и скромный парень, это очень важное качество для футболиста. Он вышел после травмы и забил гол. Это говорит о том, что он прогрессирует, мы пытаемся ему помочь и надеемся, что делаем правильно. Может быть, когда-нибудь он уедет в Европу и засветится, как Аршавин.
Лантратов? Илюха — это наша стена. Я говорю, как есть. Он супер вратарь, с ним супер спокойно. Не буду говорить, что у нас были плохие вратари, но он пришёл и придал уверенности команде сзади. Может быть, это тоже сыграло ключевую роль в том результате, которого мы добились во второй части сезона», — сказал Ненахов в эфире «Матч ТВ».
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