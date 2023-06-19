«Интер Майами» близок к подписанию контракта с Серхио Бускетсом

Испанский полузащитник Серхио Бускетс, официально попрощавшийся с «Барселоной» этим летом, близок к тому, чтобы стать партнёром Лионеля Месси по команде МЛС «Интер Майами». Переговоры клуба с представителями игрока продвинулись в последние часы, и Mundo Deportivo, ссылаясь на свои источники, уверяет, что подписание контракта почти свершившийся факт.

Стороны обсуждают последние контрактные обязательства и финансовые условия. Уже известно, что Бускетс получит статус франчайзингового игрока, как и Месси. Испанец планирует провести в МЛС не менее двух лет.

По информации издания, был достигнут значительный прогресс, но пока трансфер не может считаться завершённым, и процесс может растянуться на нескольких дней.

Помимо Месси, Бускетс может обнаружить в «Интере» ещё одного хорошего знакомого, Жорди Альбу. Левый защитник «Барселоны» также поддерживает контакты с американским клубом. Его переход зависит от возможности стать игроком категории TAM (Targeted Allocation Money). Этот статус ниже игрока франшизы, но при этом он позволяет командам МЛС получать финансирование из дополнительного фонда.