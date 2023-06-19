Защитник «Локомотива» Ненахов: мы не скрываем, что хотим взять чемпионство

Российский защитник московского «Локомотива» Максим Ненахов поделился ожиданиями от предстоящего сезона в Российской Премьер-Лиге.

«Мы не скрываем, что хотим взять чемпионство. Понятно, что сейчас многие будут смеяться, что: «Вы взяли только вторую часть сезона, когда уже все были расслаблены, в отпуске, на чемоданах». Скажем так, я не хочу, чтобы мы что-то загадывали, строили иллюзии. Мы должны работать и уже от своей работы достигать эту вершину», — сказал Ненахов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2022/2023 московский «Локомотив» в таблице Российской Премьер-Лиги занял восьмое место, имея в активе 45 очков. После осенней части чемпионата железнодорожники занимали 14-ю строчку. При этом красно-зелёные выиграли весеннюю часть чемпионата России.