Сборная Испании завоевала пятый международный трофей

Национальная команды Испании выиграла пятый трофей в своей истории, обыграв в финале Лиги наций-2023 сборную Хорватии в серии пенальти.

Испанцы выигрывали Евро в 1964, 2008 и 2012 годах, а также побеждали на чемпионате мира-2010. После триумфа в Лиге наций коллекция трофеев пополнилась еще одной наградой.

Напомним, в воскресенье, 18 июня, состоялся финал Лиги наций УЕФА — 2022/2023, в котором сражались сборная Хорватии и сборная Испании. Команды играли на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме (Нидерланды). Победу в серии пенальти одержала сборная Испании — 5:4.

За 120 минут игры команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя соревнования пробивались 11-метровые удары. В серии пенальти точнее была испанская команда — 5:4. В составе хорватов с «точки» промахнулись Ловро Майер и Бруно Петкович.