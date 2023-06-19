«Аль-Шабаб» нацелился на Кристофа Галтье

Французский специалист Кристоф Галтье, расставание которого с «ПСЖ» должно официально подтвердиться в ближайшее время, ведёт серьёзные переговоры с «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. Об этом сообщает Footmercato.
Парижский клуб не спешит разрывать контракт с тренером, но дело лишь в финансовых нюансах, связанных с выплатой неустойки. Замену Галтье активно ищут, и сам бывший тренер «Ниццы», «Лилля» и «Сент-Этьена» не теряет времени даром, подыскивая варианты продолжения тренерской карьеры.
В течение нескольких недель его имя связывали с «Наполи», где он должен был заменить Лучано Спаллетти, сообщалось об интересе «Марселя» или «Вест Хэма», но, в конце концов, наиболее вероятным является переезд Галтье в Саудовскую Аравию.
Первые контакты специалиста с «Аль-Шабабом» уже состоялись. Команда из Эр-Рияда, завершившая сезон на четвёртом месте чемпионата страны, сумела заинтересовать Кристофа, и переговоры идут в позитивном ключе.
Отметим, что за «Аль-Шабаб» выступают бывший игрок «ПСЖ» Гжегож Крыховяк и бывший полузащитник «Севильи» Эвер Банега.
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