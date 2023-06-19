Главный тренер сборной Италии Манчини прокомментировал победу в матче с Нидерландами

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал победу в матче за третье место Лиги наций с национальной командой Италии (3:2).
«Очень хорошо провели первый тайм, во втором играли не так солидно, но это было следствием сильной усталости. В целом игра обнадёживает. Было важно победить.
Когда побеждаешь, это всегда хорошо, и неважно, играешь ты хорошо или средне. В первом тайме мы играли прекрасно, во втором уровень упал, потому что все очень устали.
Когда Нидерланды атаковали, всем нам было тяжело, но у нас также были шансы забить четвёртый мяч. Не получилось, однако мы проделали хорошую работу.
Димарко забил великолепный гол. Буонджорно провёл прекрасный матч, ему было непросто, потому что он привык к другому футболу», — приводит слова Манчини официальный сайт УЕФА.
Видео: Италия переиграла Нидерланды в матче за 3-е место Лиги наций
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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