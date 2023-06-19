«Изначально у меня были другие планы». Месси рассказал о переходе в «Интер Майами»

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал свой переход в «Интер Майами».

«Всё хорошо. Изначально у меня были другие планы. Но я доволен конечным решением. И я рад предстоящему вызову. Это был важный шаг, я понимал это», — приводит слова Месси 90min.

Ранее 35-летний Месси сам анонсировал переход в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул «ПСЖ», за который выступал с 2021 года. Возвращение аргентинца в «Барселону» не состоялось из-за финансовых проблем испанской команды. Форвард решил не ждать их возможного решения.

В завершившемся сезоне-2022/2023 Месси принял участие в 32 матчах в рамках чемпионата Франции, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

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