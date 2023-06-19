Де ла Фуэнте считает, что пенальти сделали победу Испании в Лиге наций ещё более эпичной

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в финале Лиги наций с национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти).
«Мы отрабатывали пенальти вчера, тренировали на этой неделе всё, что могли. Мы были расслаблены, пенальти на нас не давили. Карвахаль здорово исполнил, это большая личность.
Надо помнить, что мы состязались с 16 сильнейшими сборными Европы, что только четыре из них вышли в полуфинал. Выход в финал — большое достижение. Мы заслуживаем добрых слов. Мы играли с топовой сборной, которая стала третьей на чемпионате мира, это серьёзно.
В целом мы заслуживали победы раньше. Но, делая это таким образом, победа становится ещё более эпичной. Я так рад за игроков, потому что они проделали блестящую работу и блестяще реализовали пенальти», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.
Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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