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Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал о плане на финал Лиги наций с Хорватией

Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал о плане на финал Лиги наций с Хорватией
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о плане на финал Лиги наций с национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти).

«План состоял в том, чтобы контролировать игру и свести к минимуму сильные стороны такой суперкоманды, как Хорватия. Это стало наглядным примером того, как обе команды контролировали ситуацию. Мы хотели выжать максимум из наших игроков. Они приложили поразительные усилия.

Огромная работа Хорватии была непревзойдённой, но мы знали, как действовать, и боролись до последнего момента. Таков был план, потому что мы знали, насколько напряжённым будет этот финал», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

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Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.

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