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«Не знаю, откуда взялись силы на всё это!» Родриго Эрнандес — о победе в Лиге наций

«Не знаю, откуда взялись силы на всё это!» Родриго Эрнандес — о победе в Лиге наций
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Полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес прокомментировал победу в финале Лиги наций с национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти).

«Я действительно не знаю, откуда взялись силы на всё это! Мы были на пределе своих возможностей. Я просто хотел отдать всё здесь. Всё! Каждые 20 минут происходила моральная битва. Я просто говорил себе, что должен продолжать.

Мы показали невероятный характер, вся команда. Мы отлично смотрелись в овертайме и, потом, в серии пенальти. Когда играешь в финале, значение имеет только победа. Мы очень здорово сыграли против команды, которая выбила с чемпионата мира Бразилию и, кажется, постоянно выходит в финалы. Великолепный соперник, и мы сумели его обыграть», — приводит слова Родри официальный сайт УЕФА.

Ранее Родри стал победителем Лиги чемпионов в составе «Манчестер Сити».

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Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.

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