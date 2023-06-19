«Мы провели отличный турнир и заслужили победу». Голкипер Испании Симон — о Лиге наций

Голкипер сборной Испании Унай Симон прокомментировал победу в финале Лиги наций с национальной командой Хорватии (0:0, 5:4 по пенальти).

«Когда дело доходит до пенальти, на вратарей ложится дополнительная ответственность, от них зависит больше, чем от других. Но нельзя забывать, что матч длился 120 минут, и вся команда боролась до последнего.

Я уже говорил во время этого турнира, что эта команда проявит мужество. На данном этапе сезона играть в таком темпе на 115-й минуте, переходя от атаки к обороне… И мы, и Хорватия заслуживаем огромной похвалы.

Я чувствую то же, что и все мои товарищи по команде: те, кто играл, и те, кто не играл. Мы провели отличный турнир и заслужили победу в нём», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

Видео: Испания одолела Хорватию и выиграла Лигу наций УЕФА

Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.