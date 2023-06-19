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Голкипер сборной Испании Унай Симон рассказал, как отбил пенальти Ловро Майера

Голкипер сборной Испании Унай Симон рассказал, как отбил пенальти Ловро Майера
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Голкипер сборной Испании Унай Симон рассказал, как отбил пенальти полузащитника национальной сборной Хорватии Ловро Майера в финале Лиги наций. Испанцы одержали победу в решающем матче турнира в серии пенальти — 5:4. За 120 минут команды счёт не открыли — 0:0.

«Ни слова лжи, я изучил всех шестерых пенальтистов, кроме него! Я должен был принять решение, глядя на то, как он устанавливает мяч, и именно тогда я выбрал эту сторону. Решив, что он может пробить в середину, я успел поднять ноги вверх. Это то, о чем не думаешь — просто приходит в голову в этот момент», — приводит слова Симона официальный сайт УЕФА.

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Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.


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