Гави стал самым молодым игроком, выигрывавшим титул со сборной Испании
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Полузащитник «Барселоны» Гави установил достижение в составе национальной команды Испании.
Гави вышел в стартовом составе сборной в финале Лиги наций УЕФА — 2022/2023. Испанцы обыграли хорватов в серии послематчевых пенальти. Таким образом, Гави стал самым молодым игроком, выигрывавшим титул со сборной Испании.
Напомним, за 120 минут игры Хорватии с Испанией команды не смогли отметиться забитыми мячами — 0:0. Для выявления победителя соревнования пробивались 11-метровые удары. В серии пенальти точнее была испанская команда — 5:4. В составе хорватов с «точки» промахнулись Ловро Майер и Бруно Петкович.
Хорватия вышла в финал благодаря победе в дополнительное время над сборной Нидерландов — 4:2. «Фурия Роха» была сильнее итальянцев — 2:1.
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