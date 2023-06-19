Ансу Фати поделился мыслями о своём будущем в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ансу Фати ответил на вопрос о своём будущем.
«Я намерен остаться в «Барселоне». У меня контракт с клубом, и я счастлив. Хочу продолжать своё развитие в «Барселоне», у меня нет никаких сомнений», – приводит слова Фати журналист Фабрицио Романо.
В завершившемся сезоне-2022/2023 Фати принял участие в 36 матчах за «Барселону» в рамках чемпионата Испании, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 35 млн. Контракт Фати с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.
Ранее сообщалось, что каталонский клуб может продать 20-летнего футболиста, но только при условии, что у сине-гранатовых будет опция обратного выкупа.
Фати отпраздновал гол с врачами, помогавшими ему с лечением:
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