Димарко: во втором тайме с Нидерландами мы немного сдали, но у всех позади длинный сезон

Защитник сборной Италии Федерико Димарко прокомментировал победу в матче за третье место Лиги наций с национальной командой Нидерландов (3:2).
«Это определенно был непростой матч, но хороший, с большим числом голов. Было важно победить и хорошо закончить сезон. Во втором тайме мы немного сдали, но думаю, это нормально — у всех позади длинный сезон. Нормально, когда чувствуешь усталость в последнем матче. Важен был результат, и мы его добились», — приводит слова Димарко официальный сайт УЕФА.
В составе итальянцев забитыми мячами отметились Федерико Димарко, Давиде Фраттези и Федерико Кьеза. За Нидерланды отличились Стивен Бергвейн и Жоржиньо Вейналдум.
Видео: Италия переиграла Нидерланды в матче за 3-е место Лиги наций
Полная трансляция матча Лиги наций доступна в Okko.
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